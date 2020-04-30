Belhanda: Uzun yıllar G.Saray’dayım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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: yıllar G.Saray’dayım

Belhanda: Uzun yıllar G.Saray’dayım

Gönderilmesi düşünülen oyuncu, “, atmosferi, ligi ve şehri çok seviyorum” dedi.

İndirim yapmak için yönetiminden sözleşmesinin uzatılmasını isteyen , Fransız gazeteci Manu Lonjon'a konuştu. Lonjon'un sorduğu; "Galatasaray'da geleceğini nasıl görüyorsun?" sorusuna oyuncu, " süre kendimi Galatasaray'da görüyorum. , atmosferi, ligi, şehri, ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Yüzde 100 Galatasaray'dayım" cevabını verdi.

  1. 30.4.2020
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