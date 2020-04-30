Belhanda: Uzun yıllar G.Saray’dayım

İndirim yapmak için Galatasaray yönetiminden sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda, Fransız gazeteci Manu Lonjon'a konuştu. Lonjon'un sorduğu; "Galatasaray'da geleceğini nasıl görüyorsun?" sorusuna Faslı oyuncu, "Uzun süre kendimi Galatasaray'da görüyorum. Kulübü, atmosferi, ligi, şehri, ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Yüzde 100 Galatasaray'dayım" cevabını verdi.