Onyekuru krizi
Monaco kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Henry Onyekuru'yu Fransa'ya çağırdı. Galatasaray yönetimi ise FIFA'nın sözleşmelerin ligler bitene kadar uzatılacağı ile ilgili bilgiyi Monaco ile paylaştı.
Monaco kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Henry Onyekuru'yu Fransa'ya çağırdı. Galatasaray yönetimi ise FIFA'nın sözleşmelerin ligler bitene kadar uzatılacağı ile ilgili bilgiyi Monaco ile paylaştı. Ancak Monaco bu bilginin bir bağlayıcılığı olmadığını, Onyekuru'nun 31 Mayıs'tan sonra Galatasaray'la herhangi bir bağının kalmayacağını iletti. Galatasaray'ın, Monaco'nun Onyekuru'yu dönmeye zorlaması durumunda konuyu FIFA'ya taşımayı düşündüğü gelen bilgiler arasında…
DÖNMEM!
Onyekuru, G.Saray ve Monaco'nun restleşmesinde sarı-kırmızılı takımdan yana tavır aldı. Sezonu tamamlamak ve sarı-kırmızılı kulüpte kalmak isteyen Nijeryalı futbolcunun, Monaco'ya dönmeyeceğini ilettiği belirtiliyor.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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