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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Onyekuru krizi

Onyekuru krizi

Monaco kiralık sözleşmesi 'ta sona erecek 'yu 'ya çağırdı. yönetimi ise 'nın sözleşmelerin ligler bitene kadar uzatılacağı ile ilgili bilgiyi Monaco ile paylaştı.

Monaco kiralık sözleşmesi 'ta sona erecek 'yu 'ya çağırdı. yönetimi ise 'nın sözleşmelerin ligler bitene kadar uzatılacağı ile ilgili bilgiyi Monaco ile paylaştı. Ancak Monaco bu bilginin bir bağlayıcılığı olmadığını, Onyekuru'nun 31 Mayıs'tan sonra Galatasaray'la herhangi bir bağının kalmayacağını iletti. Galatasaray'ın, Monaco'nun Onyekuru'yu dönmeye zorlaması durumunda konuyu FIFA'ya taşımayı düşündüğü gelen bilgiler arasında…

DÖNMEM!

Onyekuru, G.Saray ve Monaco'nun restleşmesinde sarı-kırmızılı takımdan yana tavır aldı. Sezonu tamamlamak ve sarı-kırmızılı kulüpte kalmak isteyen Nijeryalı futbolcunun, Monaco'ya dönmeyeceğini ilettiği belirtiliyor.

  1. 29.4.2020
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