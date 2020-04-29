Gözler Terim'de
Fenerbahçe'de sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak idmanlar haftaya Pazartesi günü başlayacak… Beşiktaş ise Ümraniye'de çalışmalara başlayacak ve bitirecek. Galatasaray'da ise tesis bakımından iki ezeli rakibinin gerisinde olduğu için 12-13-14 Haziran'da ligler başlarsa nasıl bir kamp yapacağı henüz açıklanmış değil.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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