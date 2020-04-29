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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Gözler Terim'de

Gözler Terim'de

'de sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak idmanlar haftaya Pazartesi günü başlayacak… ise Ümraniye'de çalışmalara başlayacak ve bitirecek. 'da ise tesis bakımından iki ezeli rakibinin gerisinde olduğu için 12-13-14 Haziran'da ligler başlarsa nasıl bir kamp yapacağı henüz açıklanmış değil.

'de sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak idmanlar haftaya Pazartesi günü başlayacak… Sonrasında 'na geçilecek. ise Ümraniye'de çalışmalara başlayacak ve bitirecek. 'da ise tesis bakımından iki ezeli rakibinin gerisinde olduğu için 12-13-14 Haziran'da ligler başlarsa nasıl bir kamp yapacağı henüz açıklanmış değil. Ya Florya'da kamp yapılacak. Tüm futbolcular tesislere yakın bir otelde kampa alınacak. Ya da 3 haftalık bir kamp için dışına gidilecek. Hastalık sürecini atlatmasının ardından idman programı için kolları sıvayan 'in kamp çalışmaları hakkında gelecek hafta bilgilendirme yapması bekleniyor.
  1. 29.4.2020
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