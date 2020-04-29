Fernando Muslera'ya flaş talip! Riquelme onu istiyor

Arjantin ekibi Boca Juniors, Fernando Muslera'ya kafayı taktı. Arjantin medyasına göre Boca Juniors'ın İkinci başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.

Gazeteye göre, Boca Arjantinli kalecisi Esteban Andrada'yı Avrupa'ya satmayı planlıyor ve yerine de Uruguaylı kaleci Muslera'yı düşünüyor. Muslera, Galatasaray Yönetimi ile sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.