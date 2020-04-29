Fernando Muslera'ya flaş talip! Riquelme onu istiyor
Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin medyası, Boca Juniors 2. Başkanı Riquelme’nin, Cimbom'un Uruguaylı kalecisini transfer etmek istediğini yazdı…
Arjantin ekibi Boca Juniors, Fernando Muslera'ya kafayı taktı. Arjantin medyasına göre Boca Juniors'ın İkinci başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.
Gazeteye göre, Boca Arjantinli kalecisi Esteban Andrada'yı Avrupa'ya satmayı planlıyor ve yerine de Uruguaylı kaleci Muslera'yı düşünüyor. Muslera, Galatasaray Yönetimi ile sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 02:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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