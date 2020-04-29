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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'ya flaş talip! Riquelme onu istiyor

Fernando Muslera'ya flaş talip! Riquelme onu istiyor

taraftarının sevgilisi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin medyası, 2. Başkanı Riquelme’nin, Cimbom'un Uruguaylı kalecisini transfer etmek istediğini yazdı…

Arjantin ekibi , 'ya kafayı taktı. Arjantin medyasına göre Boca Juniors'ın İkinci başkanı Juan Roman Riquelme, 'dan Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.

Gazeteye göre, Boca Arjantinli kalecisi Esteban Andrada'yı Avrupa'ya satmayı planlıyor ve yerine de Uruguaylı kaleci Muslera'yı düşünüyor. Muslera, Galatasaray Yönetimi ile sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 02:40
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