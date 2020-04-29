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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Falcao’dan indirim talebi

Falcao’dan indirim talebi

, bonuslarla 8 milyon Euro kazanan Kolombiyalı golcü ile indirim konusunda görüşmelere başladı. Falcao'nun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Galatasaray'ı Dublin merkezli 'a yönlendirdi. İşte detaylar...

Mali anlamda çıkış arayan 'ın indirim konusunda en fazla zorlandığı isim Falcao… Bonuslarıyla beraber yaklaşık 8 milyon euro kazanan Kolombiyalı için bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Gestifute, Galatasaray'ı Dublin merkezli 'a yönlendirdi. Polaris Sports futbolcuların hukuki işlemleriyle ilgileniyor. Polaris Sports'un hukuk departmanından Galatasaray'a gelen cevap ise, "Öncelikle dönem zarar bilançolarını göndermelisiniz. Ardından istediğiniz indirim oranının zarar bilançonuzun ne kadarını kapsadığını bizimle paylaşmalısınız. İndirim sonrası ödeme planını sunmalısınız" denildi.

JORGE MENDES İŞBAŞINDA

Monaco ile Galatasaray'ın kararıyla Falcao'nun transferinde menajerlik ücreti alamayan 'in, Arap kulüpleriyle görüş alışverişinde olduğu bildirildi. Mendes'in Falcao'yu ya da Al Hilal'e götürerek, Galatasaray'a transferinde elde edemediği menajerlik ücretini almak istediği iddia edildi.

  1. 29.4.2020
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