Falcao’dan indirim talebi
Galatasaray, bonuslarla 8 milyon Euro kazanan Kolombiyalı golcü ile indirim konusunda görüşmelere başladı. Falcao'nun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Galatasaray'ı Dublin merkezli Polaris Sports'a yönlendirdi. İşte detaylar...
Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray'ın indirim konusunda en fazla zorlandığı isim Falcao… Bonuslarıyla beraber yaklaşık 8 milyon euro kazanan Kolombiyalı için bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Gestifute, Galatasaray'ı Dublin merkezli Polaris Sports'a yönlendirdi. Polaris Sports futbolcuların hukuki işlemleriyle ilgileniyor. Polaris Sports'un hukuk departmanından Galatasaray'a gelen cevap ise, "Öncelikle dönem zarar bilançolarını göndermelisiniz. Ardından istediğiniz indirim oranının zarar bilançonuzun ne kadarını kapsadığını bizimle paylaşmalısınız. İndirim sonrası ödeme planını sunmalısınız" denildi.
JORGE MENDES İŞBAŞINDA
Monaco ile Galatasaray'ın kararıyla Falcao'nun transferinde menajerlik ücreti alamayan Jorge Mendes'in, Arap kulüpleriyle görüş alışverişinde olduğu bildirildi. Mendes'in Falcao'yu Al Sadd ya da Al Hilal'e götürerek, Galatasaray'a transferinde elde edemediği menajerlik ücretini almak istediği iddia edildi.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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