Becali ‘Kilise’ sözünü tutuyor
Gigi Becali, 2008 yılında Galatasaray-Steaua Bükreş maçı öncesi verdiği kilise sözünü yerine getirmek için çalıştığını söyledi.
Gigi Becali, 2008 yılında Galatasaray-Steaua Bükreş maçı öncesi verdiği kilise sözünü yerine getirmek için çalıştığını söyledi. Konuya ilişkin Romanya'dan ProSport'a konuşan Becali, "Galatasaray'ı elersek bir 'kilise yaptıracağım' diye tanrıya söz vermiştim. Üzerinden bir süre geçti. Sonunda Pipera'da yapmaya karar verdim" dedi.
ANTALYA DELİLİK!
Becalı, Romanya'da liglerin Antalya'da oynanması önerisiyle ilgili olarak ise, "Yanlış kararlardan biri olur. Ben Türkiye'de, Cluj ile şampiyonluk mücadelesi verecek kadar deli miyim? Türkiye de bizi kabul etmez zaten" ifadesini kullandı.
Salgına rağmen kilise çalışmalarının sürdüğünü belirten Becali, "İşçilerimiz, orada ihtiyaçları olan her şeye sahipler. Yoğun çalışıyorlar" diye konuştu.
2008-09 sezonundaki eşleşmede, İstanbul'daki maç 2-2 bitmiş, rövanşta ise Steaua Bükreş sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmıştı.
- 29.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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