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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Becali ‘Kilise’ sözünü tutuyor

Becali ‘Kilise’ sözünü tutuyor

, 2008 yılında - maçı öncesi verdiği kilise sözünü yerine getirmek için çalıştığını söyledi.

, 2008 yılında - maçı öncesi verdiği kilise sözünü yerine getirmek için çalıştığını söyledi. Konuya ilişkin Romanya'dan ProSport'a konuşan Becali, "Galatasaray'ı elersek bir 'kilise yaptıracağım' diye tanrıya söz vermiştim. Üzerinden bir süre geçti. Sonunda Pipera'da yapmaya karar verdim" dedi.

ANTALYA DELİLİK!

Becalı, Romanya'da liglerin 'da oynanması önerisiyle ilgili olarak ise, "Yanlış kararlardan biri olur. Ben 'de, Cluj ile şampiyonluk mücadelesi verecek kadar deli miyim? Türkiye de bizi kabul etmez zaten" ifadesini kullandı.

Salgına rağmen kilise çalışmalarının sürdüğünü belirten Becali, "İşçilerimiz, orada ihtiyaçları olan her şeye sahipler. Yoğun çalışıyorlar" diye konuştu.

2008-09 sezonundaki eşleşmede, 'daki maç 2-2 bitmiş, rövanşta ise Steaua Bükreş sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmıştı.

  1. 29.4.2020
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