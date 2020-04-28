Transfer çıkmaza girdi! Galatasaray'da Mert Hakan krizi
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş için bu kez farklı bir sorun ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'da bir taraftan futbolcu ücretlerinin indirilmesi gündemdeki yerini korurken, diğer taraftan da daha önce anlaşma sağlanan oyuncuların durumu tartışma konusu oldu.
Bunların başında da, 4 ay önce prensip anlaşmasına varılan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş geliyor. Galatasaray, 2 milyon Euro karşılığında anlaştığı Mert Hakan Yandaş ile el sıkışmış, sözleşme yapıldığında Türk Lirası karşılığı baz alınacağı dile getirilmişti. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti bu tarihten sonra dövizdeki artışla 13 milyon liradan 15 milyon liranın üzerine çıktı.
Dövizdeki tırmanma nedeniyle Mert Hakan'a 2 milyon lira daha fazla ödeyecek olan sarı-kırmızılıların planları da altüst oldu.
İNDİRİM İSTENECEK Mİ?
Mevcut takımdan indirim isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, yeni futbolculardan bu konuda talepte bulunup bulunmayacakları tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların, Mert Hakan ile yapılan anlaşmayı en azından Türk Lirası üzerinden aralık ayındaki rakama çekmek istediği belirtildi.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takım maaş bütçesini 10 milyon euro aşağı çekmek istediklerini açıklamıştı. Bu noktada sarı-kırmızılıların, gelecek sezon için anlaştığı isimlerin ücretlerini de yeniden gözden geçirecekleri dile getirildi.
- 28.04.2020
- Emre Bol: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı
- Cafu'dan karantina resitali! Anıları tazeledi...
- Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı!
- Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna canlı yayında flaş yanıt!
- İngiltere'de Galatasaray'a transfer mesajı! "Teklifinizi bekliyoruz"
- Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! "Eğer..."
- Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı
- Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...
- Son dakika: Rus doktor açıkladı! Corona'dan daha kötü bir salgın geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer çıkmaza girdi! Galatasaray'da Mert Hakan krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.