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28 Nisan 2020, Salı
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çıkmaza girdi! 'da krizi

Transfer çıkmaza girdi! Galatasaray'da Mert Hakan krizi

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen için haberleri gelmeye devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Sivassporlu Yandaş için bu kez farklı bir sorun ortaya çıktı. İşte detaylar...

'da bir taraftan futbolcu ücretlerinin indirilmesi gündemdeki yerini korurken, diğer taraftan da daha önce anlaşma sağlanan oyuncuların durumu tartışma konusu oldu.

Bunların başında da, 4 ay önce prensip anlaşmasına varılan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Yandaş geliyor. Galatasaray, 2 milyon Euro karşılığında anlaştığı Mert ile el sıkışmış, sözleşme yapıldığında karşılığı baz alınacağı dile getirilmişti. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti bu tarihten sonra dövizdeki artışla 13 milyon liradan 15 milyon liranın üzerine çıktı.

Dövizdeki tırmanma nedeniyle Mert Hakan'a 2 milyon lira daha fazla ödeyecek olan sarı-kırmızılıların planları da altüst oldu.

İNDİRİM İSTENECEK Mİ?
Mevcut takımdan indirim isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, yeni futbolculardan bu konuda talepte bulunup bulunmayacakları tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların, Mert Hakan ile yapılan anlaşmayı en azından Türk Lirası üzerinden aralık ayındaki rakama çekmek istediği belirtildi.

Galatasaray'da Başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takım maaş bütçesini 10 milyon euro aşağı çekmek istediklerini açıklamıştı. Bu noktada sarı-kırmızılıların, gelecek sezon için anlaştığı isimlerin ücretlerini de yeniden gözden geçirecekleri dile getirildi.

  1. 28.04.2020
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