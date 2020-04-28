Komando kampı
Sarı-kırmızılılar mayıs ayının ikinci haftasında idmanlara başlayacak. Tecrübeli teknik adam, git gide ağırlaşan bir program uygulayacak.
Alınan önlemler sayesinde koronavirüs tehlikesi yavaş yavaş ülkemizi terk etmeye başlarken yeşil sahaların yeniden hareketlenmesi için de geri sayıma geçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolun paydaşlarıyla yaptığı telekonferans toplantılar sonunda farklı bir gelişme olmazsa ligler 12 Haziran'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de harekete geçirdi. Şampiyonluğu isteyen ve ekstra sezon için kolları sıvayan tecrübeli hoca, kısıtlamaların azaltılması halinde mayıs ayının ikinci haftasında çalışmalara başlamayı planlıyor. İlk haftayı hafif idmanlarla kapatacak olan Terim git gide ağırlaşan ve komando eğitimini aratmayacak idmanlarla oyuncularını lige kadar hazır hale getirecek.
KENDİNİZİ HAZIRLAYIN
FatihTerim, 3 hafta olarak planladığı lige hazırlık programı içine 3 tane de hazırlık maçı koydu. Oyuncularıyla sürekli temas halinde olan tecrübeli hoca, kendilerini zor lu döneme şimdiden hazırlamalarını talep etti.
G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI
Ç. Rize (D) Gaziantep Başakşehir (D) Trabzonspor Alanya (D) Ankagücü (D) Göztepe Antalya (D)
- 28.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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