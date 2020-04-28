Komando kampı

Alınan önlemler sayesinde koronavirüs tehlikesi yavaş yavaş ülkemizi terk etmeye başlarken yeşil sahaların yeniden hareketlenmesi için de geri sayıma geçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolun paydaşlarıyla yaptığı telekonferans toplantılar sonunda farklı bir gelişme olmazsa ligler 12 Haziran'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de harekete geçirdi. Şampiyonluğu isteyen ve ekstra sezon için kolları sıvayan tecrübeli hoca, kısıtlamaların azaltılması halinde mayıs ayının ikinci haftasında çalışmalara başlamayı planlıyor. İlk haftayı hafif idmanlarla kapatacak olan Terim git gide ağırlaşan ve komando eğitimini aratmayacak idmanlarla oyuncularını lige kadar hazır hale getirecek.

KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

FatihTerim, 3 hafta olarak planladığı lige hazırlık programı içine 3 tane de hazırlık maçı koydu. Oyuncularıyla sürekli temas halinde olan tecrübeli hoca, kendilerini zor lu döneme şimdiden hazırlamalarını talep etti.

G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

Ç. Rize (D) Gaziantep Başakşehir (D) Trabzonspor Alanya (D) Ankagücü (D) Göztepe Antalya (D)