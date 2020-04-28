Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! 1 yıl daha...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru için kadroda tutma çözümleri aranmaya devam ediyor. Yeniden kiralama yöntemine yanaşmayan Fransız ekibinin futbolda yaşanan mali kriz sonrası Onyekuru'yu satması zor gözükürken, 1 yıl daha kiralama ihtimali arttı.
Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen G.Saray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor.
Ancak futbol piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.
CİMBOM PUSUDA
Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine Galatasaray'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Nijeryalı yıldız da futbol kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.
- 28.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! 1 yıl daha... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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