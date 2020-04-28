Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! 1 yıl daha... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! 1 yıl daha...

'da flaş Onyekuru gelişmesi! 1 yıl daha...

Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! 1 yıl daha...

'ın devre arası döneminde Monaco'dan kiraladığı için kadroda tutma çözümleri aranmaya devam ediyor. Yeniden kiralama yöntemine yanaşmayan Fransız ekibinin futbolda yaşanan mali kriz sonrası Onyekuru'yu satması zor gözükürken, 1 yıl daha kiralama ihtimali arttı.

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan 'yu takımda tutmak isteyen G.Saray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor.

Ancak piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.

CİMBOM PUSUDA

Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine 'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Nijeryalı yıldız da futbol kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

  1. 28.04.2020
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