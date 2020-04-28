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28 Nisan 2020, Salı
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Babel’den kötü haber

Babel’den kötü haber

Eric ten kiralık isimlerle ilgili konuştu

'da gözler Ajax'ta... ekibine kiralanan 'in akıbeti merakla bekleniyor. Sportif direktör Marc Overmars'ın Babel'le devam etmeyi düşündüğü ifade edilmişti ancak teknik direktörü Eric ten 'tan tam aksi yönde bir açıklama geldi. Ajax'ın hocası, "Bugün itibariyle gelecek sezon için çalışmalara başladık. 1 yıl daha Ajax'ta kalmak istiyorum. Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama şu anki koşullar itibariyle kiralık oyuncularımız arasında takımına dönecek isimler var" ifadelerini kullandı.

YÖNETİME İMALI MESAJ

Cimbom'un yolları ayırmak istemesi Babel'i kızdırdı. İmalı bir paylaşım yapan yıldız isim, 'Ben bitti demeden bitmeyecek' başlıklı fotoğrafta, "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin" dedi.

  1. 28.4.2020
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