Babel’den kötü haber
Eric ten Haag kiralık isimlerle ilgili konuştu
Galatasaray'da gözler Ajax'ta... Hollanda ekibine kiralanan Ryan Babel'in akıbeti merakla bekleniyor. Sportif direktör Marc Overmars'ın Babel'le devam etmeyi düşündüğü ifade edilmişti ancak teknik direktörü Eric ten Haag'tan tam aksi yönde bir açıklama geldi. Ajax'ın hocası, "Bugün itibariyle gelecek sezon için çalışmalara başladık. 1 yıl daha Ajax'ta kalmak istiyorum. Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama şu anki koşullar itibariyle kiralık oyuncularımız arasında takımına dönecek isimler var" ifadelerini kullandı.
YÖNETİME İMALI MESAJ
Cimbom'un yolları ayırmak istemesi Babel'i kızdırdı. İmalı bir paylaşım yapan yıldız isim, 'Ben bitti demeden bitmeyecek' başlıklı fotoğrafta, "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin" dedi.
- 28.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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