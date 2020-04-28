Lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray'ı kalan 8 haftada zorlu maçlar bekliyor. Üstünde bulunan Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak, Trabzonspor'u ise konuk edecek. Ayrıca 8 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak. Süper Lig'in ikinci yarısına damga vuran Cimbom kalan periyottan da başarıyla ayrılmak ve şampiyonluk apoletini korumak istiyor.