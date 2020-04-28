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28 Nisan 2020, Salı
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Apoletini korumak istiyor

Apoletini korumak istiyor

Lider 'un 3 puan gerisinde bulunan 'ı kalan 8 haftada zorlu maçlar bekliyor.

Lider 'un 3 puan gerisinde bulunan 'ı kalan 8 haftada zorlu maçlar bekliyor. Üstünde bulunan ile deplasmanda karşılaşacak, Trabzonspor'u ise konuk edecek. Ayrıca 8 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak. 'in ikinci yarısına damga vuran Cimbom kalan periyottan da başarıyla ayrılmak ve şampiyonluk apoletini korumak istiyor.

  1. 28.4.2020
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