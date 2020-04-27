Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta kiralık olarak forma giyen ve ülkede liglerin iptal edilmesiyle sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenen Ryan Babel, son yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği yıldız futbolcu, bu haberler üzerine sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Babel, "Ben bitti demeden bitmeyecek" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu ifadeleri, Galatasaray'a göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.