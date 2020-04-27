Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!
Galatasaray'ın geçtiğimiz ocak ayında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Hollandalı yıldızın "Ben bitti demeden bitmeyecek" başlığıyla yaptığı paylaşım, kendisiyle yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı takıma göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta kiralık olarak forma giyen ve ülkede liglerin iptal edilmesiyle sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenen Ryan Babel, son yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği yıldız futbolcu, bu haberler üzerine sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
Babel, "Ben bitti demeden bitmeyecek" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcunun bu ifadeleri, Galatasaray'a göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.
- 27.04.2020
- Güncelleme: 27.04.2020 21:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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