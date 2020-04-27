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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'den 'a flaş gönderme!

Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

'ın geçtiğimiz ocak ayında Ajax'a kiraladığı , hesabından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Hollandalı yıldızın "Ben bitti demeden bitmeyecek" başlığıyla yaptığı paylaşım, kendisiyle yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı takıma göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

ekiplerinden Ajax'ta kiralık olarak forma giyen ve ülkede liglerin iptal edilmesiyle sezon sonunda 'a dönmesi beklenen , son yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği yıldız futbolcu, bu haberler üzerine hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Babel, "Ben bitti demeden bitmeyecek" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu ifadeleri, Galatasaray'a göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 21:49
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