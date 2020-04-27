Ozornwafor'dan Galatasaray'a mesaj! "Daha güçlü..."
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katıp ardından İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İspanyol basınına konuşan 21 yaşındaki Nijeryalı stoper, corona virüsü nedeniyle evde çalışmalarına devam ettiğini belirtip daha güçlü geri dönmek istediğini söyledi.
İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'da kiralık olarak forma giyen Valentine Ozornwafor, İspanya'daki corona virüsü sürecini ve geleceğe dair planlarını anlattı.
İspanyol basınına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki Nijeryalı stoper şu ifadeleri kullandı:
"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"
Corona virüsü konusunda yetkililerin söylediklerini eksiksiz yerine getirmeliyiz. Ben şu anda kendimi iyi hissediyorum ve her geçen gün daha iyi duruma gittiğimizi de görüyorum.
Birçok insan Afrika'yı ve virüsün orayı nasıl etkileyeceğini unutmuş durumda. Benim ülkem Nijerya'da bunun etkileri çok büyük olabilir. Onlar için, Afrika için dua ediyorum.
"KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"
Takımdan ve hocamdan memnunum. Daha güçlü geri dönmek ve kendimi göstermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte çalışmaya devam ediyorum. Her gün evdeyiz, bunu avantaja çevirmeliyiz.
"FUTBOLA KANAT OYUNCUSU OLARAK BAŞLADIM"
Futbola kanat oyuncusu olarak başladım. Sonra sol bek, ardından da stoper oldum. Bana basketbol oynamamı söylediler ancak benim sevdiğim şey futboldu, başka bir şey değil.
"GELİŞMEYE DEVAM EDİYORUM"
Şu ana kadar fazla oynayamadım, çok daha fazla oynamak isterim ancak gergin değilim, sakinim. Kendimi geliştirmeye, sahada her şeyimi vermeye devam edeceğim. İlk kez Avrupa'da oynuyorum. Etrafımdaki herkesten bir şeyler öğreniyorum, onları izliyorum, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.
- 27.04.2020
- Güncelleme: 27.04.2020 22:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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