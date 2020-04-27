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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Ozornwafor'dan 'a mesaj! "Daha güçlü..."

Ozornwafor'dan Galatasaray'a mesaj! "Daha güçlü..."

'ın sezon başında kadrosuna katıp ardından 2. ekibi Almeria'ya kiraladığı geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. basınına konuşan 21 yaşındaki Nijeryalı stoper, corona virüsü nedeniyle evde çalışmalarına devam ettiğini belirtip daha güçlü geri dönmek istediğini söyledi.

2. ekiplerinden Almeria'da kiralık olarak forma giyen , İspanya'daki corona virüsü sürecini ve geleceğe dair planlarını anlattı.

basınına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki Nijeryalı stoper şu ifadeleri kullandı:

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"
Corona virüsü konusunda yetkililerin söylediklerini eksiksiz yerine getirmeliyiz. Ben şu anda kendimi iyi hissediyorum ve her geçen gün daha iyi duruma gittiğimizi de görüyorum.

Birçok insan 'yı ve virüsün orayı nasıl etkileyeceğini unutmuş durumda. Benim ülkem 'da bunun etkileri çok büyük olabilir. Onlar için, Afrika için dua ediyorum.

"KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"
Takımdan ve hocamdan memnunum. Daha güçlü geri dönmek ve kendimi göstermek istiyorum. arkadaşlarımla birlikte çalışmaya devam ediyorum. Her gün evdeyiz, bunu avantaja çevirmeliyiz.

"FUTBOLA KANAT OYUNCUSU OLARAK BAŞLADIM"
kanat oyuncusu olarak başladım. Sonra sol bek, ardından da stoper oldum. Bana basketbol oynamamı söylediler ancak benim sevdiğim şey futboldu, başka bir şey değil.

"GELİŞMEYE DEVAM EDİYORUM"
Şu ana kadar fazla oynayamadım, çok daha fazla oynamak isterim ancak gergin değilim, sakinim. Kendimi geliştirmeye, sahada her şeyimi vermeye devam edeceğim. İlk kez Avrupa'da oynuyorum. Etrafımdaki herkesten bir şeyler öğreniyorum, onları izliyorum, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 22:07
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