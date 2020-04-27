İtalya'da Fatih Terim'e övgü! ''İnsanlar aşık oldu''  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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'da 'e övgü! ''İnsanlar aşık oldu''

İtalya'da Fatih Terim'e övgü! ''İnsanlar aşık oldu''

'la tarihi başarılara imza atmış olan teknik direktör bir dönem İtalyan devi Milan'ı çalıştırmıştı. Kırmızı-siyahlı ekipte Terim'in yardımcılığını yapan , deneyimli teknik adamdan övgüyle söz etti.

'da 'in yardımcılığını yapan , ülke basınına verdiği röportajda Terim ile ilgili anılarını paylaştı.

Fatih Terim'in 'da büyük başarılar elde ederek İtalya'ya geldiğini söyleyen Di Gennaro, onunla yaşadığı deneyimin çok farklı olduğunu ve kendisine önemli meziyetler kattığını söyledi.

"FATİH TERİM BÜYÜK BAŞARILARLA GELDİ"

Fatih Terim, Floransa'ya büyük başarılarla geldi. Galatasaray'da Kupası, ligde 4 yıl şampiyonluk. Ne kadar ciddi be sert olursa olsa bile onunla çalışmayı seçtim. İlk zamanlar herkes ona karşıydı. Ancak kısa zamanda kendini kabul ettirdi.

"İNSANLAR FUTBOLUMUZA AŞIK OLDU"
Floransa'da 4-5 ay güzel futbol oynadık. İnsanlar aşık oldu. Ben, bana yaşattığı deneyim için Fatih Terim'e minnettarım.

  1. 27.04.2020
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