Falcao kaçacak!
Galatasaray'da gözler teknik heyet ve futbolcularla yapılan indirim görüşmelerinde... Avrupa ülkelerinde birçok takım bu konuda düzenleme yaptı.
Galatasaray'da gözler teknik heyet ve futbolcularla yapılan indirim görüşmelerinde... Avrupa ülkelerinde birçok takım bu konuda düzenleme yaptı. Ancak Türkiye'de henüz net bir adım atılmış değil... Kulislere sızan haberler ise pazarlıkların oldukça çetin bir şekilde devam ettiği yönünde... Galatasaray'ı en çok zorlayan isimse 7 milyon euro'nun üzerinde kazanan Radamel Falcao...
İndirim konusuna çok da sıcak bakmayan Kolombiyalı futbolcunun, bu konuda ısrarlı olunması halinde sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak, eski takımı River Plate'e ya da ülkesinin takımlarından Millonarios'a transfer olacağı bildirildi. Ayrıca bonservisini eline alırsa Al Hilal'in indirim bir yana 12 milyon euro'yu bulan bir yıllık ücret ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.
LİMİT 2 AY!
Falcao'nun sözleşmesinde yer alan fesih hakkının sadece eski takımı Millonarios'a giderse devreye gireceği belirtiliyor. Oyuncunun ücretinde 2 aylık gecikme olması halinde de fesih hakkı doğuyor.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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