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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Enes'e talip

Enes'e talip

'dan flaş iddiası... , 'ın geleceğinin 'da devam edecek gibi görünmediğini ve oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiğini kaydetti.

'dan flaş iddiası... , 'ın geleceğinin 'da devam edecek gibi görünmediğini ve oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiğini kaydetti. Haberde, Villareal'in 'den, geleceğe yönelik bir transfer olarak Enes'i aldığı ifade edilirken, "Kiralık gittiği Levante ve Valladolid'e beklenen seviyeye ilerleyemedi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kulüpten ayrılacağı çok açık" denildi. Ayrıca Galatasaray belli bir miktar teklifle gelirse anlaşmanın sağlanabileceği vurgulandı.
  1. 27.4.2020
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