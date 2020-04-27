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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Babel müjdesi!

Babel müjdesi!

'ta kiralık olarak oynayan ve geri dönmesine çok da sıcak bakılmayan 'le ilgili güzel bir haber geldi.

'ta kiralık olarak oynayan ve geri dönmesine çok da sıcak bakılmayan 'le ilgili güzel bir haber geldi. basınından Soccernews'in haberine göre, virüs salgınının ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri sebebiyle transferde para harcayacak durumda olmayan Ajax'ta sportif direktör Marc Overmars, Babel'le devam etmeyi düşünüyor. Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
  1. 27.4.2020
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