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26 Nisan 2020, Pazar
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'den itiraf: Delireceğim!

Roberto Mancini'den itiraf: Delireceğim!

Bir dönem 'ı da çalıştıran Milli Takımı'nın teknik direktörü , corona virüsü salgını nedeniyle evde geçirdiği karantina sürecinden dolayı sıkıldığını söyledi ve "60 gün sonra bu durum bitmezse delireceğim" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada karantina süreci yaşanıyor. Sosyal mesafenin virüsten korunmak için oldukça etkili olduğu bu dönemde insanlar evlerinden çıkmayarak salgının etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

Spor camiası da virüs sonrası maçların ertelenmesi ile kendini eve kapattı. Bir dönem 'ı da çalıştıran Milli Takımı'nın deneyimli teknik adamı ise katıldığı canlı yayında itiraflarda bulundu. Mancini şu ifadeleri kullandı:

İtiraf etmeliyim ki evde durmaktan sıkıldım. Eğer 60 gün sonra bu durum bitmezse delireceğim. Sabah kalkıp egzersiz yapıyorum. Öğleden sonra da hava güzel olursa terasta oturuyorum hepsi bu. Ancak şüphesiz daha kötüsü virüsün kurbanları... Onlara son görevimizi bile yapamadık. Bu berbat bir his.

İtalya, Avrupa'nın corona virüsü vaka sayısında 'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkedeki ölüm hızı ise sosyal izolasyon kurallarına uyulduğu için günden güne azalıyor.

  1. 26.04.2020
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