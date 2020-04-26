Lemina'da büyük indirim!
Daha önce Gabon'lu futbolcu için pazarlığa yanaşmayan İngiliz kulübü, 16 milyon euro'luk bonservis ücretini 10 milyon Euro'ya çekti. "Haber bekliyoruz" diye G.Saray'a mesaj da gönderdi.
Galatasaray yönetimi bir süre önce Mario Lemina'nın kulübü Southampton ile temas kurarak Afrikalı oyuncunun bir sezon daha kiralanması için başvurmuştu. İngilizler, sözleşmesinde 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Lemina'yı bonservisiyle satmayı planladıklarını ifade ederek yeni bir kiralama teklifine sıcak bakmadıklarını bildirmişti. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle futbolun durduğu ortamda herhangi bir teklif olmaması İngiliz kulübünün planlarında değişiklik yapmasına yol açtı.
Afrikalı oyuncunun da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle Southampton, 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonda yüzde 39'a yakın indirim yapmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca Galatasaray yönetimine, "Sizden haber bekliyoruz" diye bir mesaj da gönderildi. Mario Lemina'nın bonservis ücreti bir anda 10 milyon euro'ya düşerken bu durum sarı-kırmızılıları sevindirse de gelirin olmadığı bir ortamda bu paranın nasıl karşılanacağı yönetimi düşündürüyor. Bu nedenle teklifin bekletildiği belirtiliyor.
SINIR MUHAFIZI
Lemina idman açığı nedeniyle sezona iyi başlamasa da daha sonra hem açığını kapatması hem de takıma uyum sağlaması ile orta sahada taraftarları mest eden bir futbol ortaya koydu. Süper Lig'de 17, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 4'er maça çıktı. 25 maçta 1 gol kaydetti. Cimbom'un orta sahada değişmez ismi haline geldi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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