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26 Nisan 2020, Pazar
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Lemina'da büyük indirim!

Lemina'da büyük indirim!

Daha önce Gabon'lu futbolcu için pazarlığa yanaşmayan kulübü, 16 milyon euro'luk bonservis ücretini 10 milyon Euro'ya çekti. "Haber bekliyoruz" diye G.Saray'a mesaj da gönderdi.

yönetimi bir süre önce 'nın kulübü Southampton ile temas kurarak Afrikalı oyuncunun bir sezon daha kiralanması için başvurmuştu. İngilizler, sözleşmesinde 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Lemina'yı bonservisiyle satmayı planladıklarını ifade ederek yeni bir kiralama teklifine sıcak bakmadıklarını bildirmişti. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle futbolun durduğu ortamda herhangi bir teklif olmaması kulübünün planlarında değişiklik yapmasına yol açtı.

Afrikalı oyuncunun da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle Southampton, 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonda yüzde 39'a yakın indirim yapmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca Galatasaray yönetimine, "Sizden haber bekliyoruz" diye bir mesaj da gönderildi. Mario Lemina'nın bonservis ücreti bir anda 10 milyon euro'ya düşerken bu durum sarı-kırmızılıları sevindirse de gelirin olmadığı bir ortamda bu paranın nasıl karşılanacağı yönetimi düşündürüyor. Bu nedenle teklifin bekletildiği belirtiliyor.

SINIR MUHAFIZI

Lemina idman açığı nedeniyle sezona iyi başlamasa da daha sonra hem açığını kapatması hem de takıma uyum sağlaması ile orta sahada taraftarları mest eden bir ortaya koydu. 'de 17, Şampiyonlar Ligi ve 'nda 4'er maça çıktı. 25 maçta 1 gol kaydetti. Cimbom'un orta sahada değişmez ismi haline geldi.

  1. 26.4.2020
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