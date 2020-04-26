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26 Nisan 2020, Pazar
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sürpriz yapabilir

Gomis sürpriz yapabilir

'in sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanmayacağını ilettiği Bafetimbi kendisine takım arıyor.

'in sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanmayacağını ilettiği Bafetimbi kendisine takım arıyor. Eski takımı Marsilya'nın yanı sıra 'ın kapısını da çalan 35 yaşındaki Fransız oyuncuya şu ana kadar olumlu cevap veren olmadı. Podolski'nin 'a gittiği gibi Gomis'in de 'den sürpriz bir ekibe gidebileceği gelen bilgiler arasında... Galatasaray'da gol krallığı yaşayan Gomis, Al-Hilal'de de başarılı performansını sürdürdü. Çıktığı 74 maçta 54 gol atıp, 10 da asist yaptı.
  1. 26.4.2020
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