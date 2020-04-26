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26 Nisan 2020, Pazar
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bekleniyor

Fenerbahçe bekleniyor

'in satışı nedeniyle 'ın Ittihad takımına açtığı davayı kazanan , 3 milyon Euro'yu bekliyor.

'in satışı nedeniyle 'ın Ittihad takımına açtığı davayı kazanan , 3 milyon Euro'yu bekliyor. Ancak kaybettiği davayı temyize götüren Ittihad kulübü, Rodrigues'in kiralanmasından doğan alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'a ödeme yapamadığını açıkladı. Suudi ekibinin avukatları temyiz duruşmasında, ''den gelecek ödemenin Galatasaray'a yönlendirileceği' şeklinde bildirim yaptı. İşleyen faizin durdurulmasını talep etti.
  1. 26.4.2020
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