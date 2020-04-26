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26 Nisan 2020, Pazar
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Babel ile maaş krizi

Babel ile maaş krizi

'ın kiralık sözleşmesini feshettiği, ile arasında problem çıktı. Ajax'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine Hollandalı oyuncu, Mayıs sonuna kadar olan hak edişlerinin Galatasaray tarafından ödenmesini istedi.

'ın kiralık sözleşmesini feshettiği, ile arasında problem çıktı. Ajax'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine Hollandalı oyuncu, Mayıs sonuna kadar olan hak edişlerinin Galatasaray tarafından ödenmesini istedi. Kendisinin Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu söyledi. Galatasaray yönetimi ise kendisinden bonservis istemediklerini, istediği takıma gidebileceğini söyledi.
  1. 26.4.2020
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