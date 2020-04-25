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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Galatasaraylı futbolcular son anda kalmış! Ortaya çıktı...

Galatasaraylı futbolcular son anda kalmış! Ortaya çıktı...

'dan Muslera, Mariano ve Falcao olmak üzere 'den birkaç Güney Amerikalı futbolcunun corona virüsü salgını başlarında karantina sürecini geçirmek için ülkelerine gitmek istedikleri ortaya çıktı.

forması giyen bazı Güney Amerikalı futbolcuların corona virüsü salgının başlarında ülkelerine gitmek istediği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımdan Muslera, Mariano ve Falcao; forması giyen Robinho ile Caiçara ve Göztepe'den Mossoro'nun özel bir uçakla Güney Amerika'ya gitmeyi planladıkları ancak salgın sonrası 'de yurt dışına gidiş ve ülkeye gelişlerin yasaklanması kararının ardından kaldıkları bildirildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano da yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Bir uçak kiralamayı aramızda konuştuk ama konuyla ilgili elçilikle görüşmedik. Bu arada hava alanları uçuşa kapatıldı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan artık bu işin zor olacağı konusunda uyardı. 15-20 gün sonra çalışmalar tekrar başlarsa ne yaparız ve Türkiye'ye tekrar dönemeyiz diye çekindik" ifadelerini kullandı.

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  1. 25.04.2020
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