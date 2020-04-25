Galatasaraylı futbolcular son anda kalmış! Ortaya çıktı...
Galatasaray'dan Muslera, Mariano ve Falcao olmak üzere Süper Lig'den birkaç Güney Amerikalı futbolcunun corona virüsü salgını başlarında karantina sürecini geçirmek için ülkelerine gitmek istedikleri ortaya çıktı.
Galatasaray forması giyen bazı Güney Amerikalı futbolcuların corona virüsü salgının başlarında ülkelerine gitmek istediği ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımdan Muslera, Mariano ve Falcao; Medipol Başakşehir forması giyen Robinho ile Caiçara ve Göztepe'den Mossoro'nun özel bir uçakla Güney Amerika'ya gitmeyi planladıkları ancak salgın sonrası Türkiye'de yurt dışına gidiş ve ülkeye gelişlerin yasaklanması kararının ardından kaldıkları bildirildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano da yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Bir uçak kiralamayı aramızda konuştuk ama konuyla ilgili elçilikle görüşmedik. Bu arada hava alanları uçuşa kapatıldı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera artık bu işin zor olacağı konusunda uyardı. 15-20 gün sonra çalışmalar tekrar başlarsa ne yaparız ve Türkiye'ye tekrar dönemeyiz diye çekindik" ifadelerini kullandı.
- 25.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı futbolcular son anda kalmış! Ortaya çıktı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.