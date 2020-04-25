Galatasaray'a transferde kötü haber! Dev rakip...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sezonun sona ermesinin ardından Radamel Falcao'nun olası ayrıldığı göz önünde bulundurulurken sarı kırmızılılar, Adolfo Gaich'i gündemine almıştı. İtalyan basını, konu ile yaptığı haberde Galatasaray'a bu transferde önemli bir rakibim çıktığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da Adolfo Giach için hummalı bir çalışma sürüyor... Sezonun sona ermesinin ardından Falcao'dan boşalacak forvet pozisyonunu Arjantinli golcüyle doldurmayı planlayan sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi.
Onefootball.com adlı internet sitesinde yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılıların golcü hedefi için A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği Cengiz Ünder'in takımı Roma devreye girdi.
ATLETICO MINEIRO, BARCELONA VE G.SARAY...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 21 yaşındaki golcüyü Galatasaray başta olmak üzere İspanyol devi Barcelona, Atletico Mineiro ve Club Brugge da istiyor.
Adolfo Gaich, bu sezon toplamda çıktığı 13 müsabakada 5 gol 1 asist üretmişti.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 14:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a transferde kötü haber! Dev rakip... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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