Galatasaray'a transferde kötü haber! Dev rakip... | Adolfo Giach kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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'a transferde kötü haber! Dev rakip...

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dev rakip...

'da son dakika gelişmesi... Sezonun sona ermesinin ardından Radamel Falcao'nun olası ayrıldığı göz önünde bulundurulurken sarı kırmızılılar, 'i gündemine almıştı. İtalyan basını, konu ile yaptığı haberde Galatasaray'a bu transferde önemli bir rakibim çıktığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da Adolfo Giach için hummalı bir çalışma sürüyor... Sezonun sona ermesinin ardından Falcao'dan boşalacak forvet pozisyonunu Arjantinli golcüyle doldurmayı planlayan sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi.

Onefootball.com adlı internet sitesinde yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılıların golcü hedefi için A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği Cengiz Ünder'in takımı Roma devreye girdi.

ATLETICO MINEIRO, BARCELONA VE G.SARAY...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 21 yaşındaki golcüyü Galatasaray başta olmak üzere İspanyol devi Barcelona, Atletico Mineiro ve Club Brugge da istiyor.

, bu sezon toplamda çıktığı 13 müsabakada 5 gol 1 asist üretmişti.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 14:29
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