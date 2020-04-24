Uriel Sob’a virüs engeli
Galatasaray'ın denemek için Kamerun'dan davet ettiği 19 yaşındaki Uriel Sob, koronavirüs salgını nedeniyle Antalya'da mahsur kaldı.
Galatasaray'ın denemek için Kamerun'dan davet ettiği 19 yaşındaki Uriel Sob, koronavirüs salgını nedeniyle Antalya'da mahsur kaldı. Akdeniz Üniversitesi'nin sosyal tesisine yerleşen genç santrfor, antrenmanlarını tek başına göl kenarında devam ettiriyor. 13 Mart'ta Antalya'ya gelen Sob, uçuşların kapatılması ve yaş kısıtlaması nedeniyle Antalya'dan ayrılamadı.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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