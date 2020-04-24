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24 Nisan 2020, Cuma
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’a virüs engeli

Uriel Sob’a virüs engeli

'ın denemek için Kamerun'dan davet ettiği 19 yaşındaki , koronavirüs salgını nedeniyle 'da mahsur kaldı.

'ın denemek için Kamerun'dan davet ettiği 19 yaşındaki , koronavirüs salgını nedeniyle 'da mahsur kaldı. 'nin sosyal tesisine yerleşen genç santrfor, antrenmanlarını tek başına göl kenarında devam ettiriyor. 13 Mart'ta Antalya'ya gelen Sob, uçuşların kapatılması ve yaş kısıtlaması nedeniyle Antalya'dan ayrılamadı.

  1. 24.4.2020
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