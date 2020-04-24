Uriel Sob’a virüs engeli

Galatasaray'ın denemek için Kamerun'dan davet ettiği 19 yaşındaki Uriel Sob, koronavirüs salgını nedeniyle Antalya'da mahsur kaldı. Akdeniz Üniversitesi'nin sosyal tesisine yerleşen genç santrfor, antrenmanlarını tek başına göl kenarında devam ettiriyor. 13 Mart'ta Antalya'ya gelen Sob, uçuşların kapatılması ve yaş kısıtlaması nedeniyle Antalya'dan ayrılamadı.