O fotoğraf gündem oldu! Yıldız futbolcu Galatasaray formasını giydi
Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden forması giyen Jordan Botoka'dan flaş bir hamle geldi. Demokratik Kongo Milli Takımı'nın yıldızının Galatasaray forması giyerek fotoğraf çektirmesi gündem oldu.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok ligi ertelendi. Futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, kulüpler yaz transfer sezonu için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'a sürpriz bir transfer iddiası geldi ve söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Demokratik Kongo Milli Takımı'nın yıldızı Jordan Botaka'nın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürüldü.
GALATASARAY FORMASINI GİYDİ!
Kongolu yıldız Galatasaray formasını giyerek fotoğraf çektirince sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transfer olacağı haberleri öne sürüldü.
Belçika'da oyuncu takip ettiği bilinen Galatasaray, son olarak geçen sezonun ortasında Luyindama'yı transfer etmişti.
Jordan Botoka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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