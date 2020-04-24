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24 Nisan 2020, Cuma
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O fotoğraf gündem oldu! Yıldız futbolcu formasını giydi

O fotoğraf gündem oldu! Yıldız futbolcu Galatasaray formasını giydi

Ligi ekiplerinden St. Truiden forması giyen Botoka'dan flaş bir hamle geldi. Demokratik Kongo Milli Takımı'nın yıldızının forması giyerek fotoğraf çektirmesi gündem oldu.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok ligi ertelendi. Futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, kulüpler yaz sezonu için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen 'a sürpriz bir transfer iddiası geldi ve söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymesi büyük yankı uyandırdı.

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın yıldızı Botaka'nın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürüldü.

GALATASARAY FORMASINI GİYDİ!
Kongolu yıldız Galatasaray formasını giyerek fotoğraf çektirince sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transfer olacağı haberleri öne sürüldü.

'da oyuncu takip ettiği bilinen Galatasaray, son olarak geçen sezonun ortasında Luyindama'yı transfer etmişti.

Jordan Botoka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.

  1. 24.04.2020
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