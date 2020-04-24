Galatasaray'da kiralık yıldızlara kapılar kapalı!
Galatasaray kiralık olarak gönderdiği Ryan Babel, Mbaye Diagne, Maicon ve Ozornwafor için kararını verdi. Sarı-kırmızılıların, yabancı kontenjanı ve kadro maliyetini göz önünde bulundurarak bu 4 isme kapıları kapattığı ve gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi.
Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da, farklı takımlara kiralanan 4 yıldızın bileti kesildi. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Ryan Babel, Mbaye Diagne, Maicon ve Ozornwafor ile yolları ayırmayı düşündüğü belirtildi.
İşte Galatasaray'ın dört yıldızla ilgili planları:
MAICON - SUUDI ARABİSTAN
Al Nasr'da düzenli forma giyen Brezilyalı stoper için bonservis pazarlığı yapılacak. Maicon'un Suudi Arabistan ekibine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MBAYE DIAGNE - ÇIN
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'e transferi direkten dönen Senegalli forvet için tekrar şartlar zorlanacak. Fatih Terim'in istemediği, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Diagne'ye Çin'den 6-7 milyon Euro'luk teklif gelse bile hemen kabul edilecek.
RYAN BABEL - AMERİKA
Ajax'ın geri gönderdiği Hollandalı yıldıza Florya kapıları kapalı. Yaşı, maliyeti ve özel hayatıyla kredisini tüketen Babel, MLS kulüpleri ile temasa geçti. Yaz tatillerini ABD'de yapan Babel bu ülkeye temelli gitmeye hazırlanıyor.
VALENTİNE OZORNWAFOR - SÜPER LIG
İspanya 2.Ligi'nde Almeria'da istediği süreleri alamayan (4 maç 274 dakika) Nijeryalı 20 yaşındaki stoper deneyim kazanması adına Süper Lig'de bir takıma kiralanacak ve sözleşmesine oynama şartı koyulacak.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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