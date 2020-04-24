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24 Nisan 2020, Cuma
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'da kiralık yıldızlara kapılar kapalı!

Galatasaray'da kiralık yıldızlara kapılar kapalı!

kiralık olarak gönderdiği , , Maicon ve Ozornwafor için kararını verdi. Sarı-kırmızılıların, yabancı kontenjanı ve kadro maliyetini göz önünde bulundurarak bu 4 isme kapıları kapattığı ve gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi.

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan 'da, farklı takımlara kiralanan 4 yıldızın bileti kesildi. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların , , Maicon ve Ozornwafor ile yolları ayırmayı düşündüğü belirtildi.

İşte Galatasaray'ın dört yıldızla ilgili planları:

MAICON - SUUDI ARABİSTAN
Al Nasr'da düzenli forma giyen Brezilyalı stoper için bonservis pazarlığı yapılacak. Maicon'un ekibine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MBAYE DIAGNE - ÇIN
Koronavirüs salgınından dolayı 'e transferi direkten dönen Senegalli forvet için tekrar şartlar zorlanacak. Fatih Terim'in istemediği, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Diagne'ye Çin'den 6-7 milyon Euro'luk teklif gelse bile hemen kabul edilecek.

RYAN BABEL - AMERİKA
Ajax'ın geri gönderdiği Hollandalı yıldıza Florya kapıları kapalı. Yaşı, maliyeti ve özel hayatıyla kredisini tüketen Babel, MLS kulüpleri ile temasa geçti. Yaz tatillerini ABD'de yapan Babel bu ülkeye temelli gitmeye hazırlanıyor.

VALENTİNE OZORNWAFOR - SÜPER LIG
2.Ligi'nde Almeria'da istediği süreleri alamayan (4 maç 274 dakika) Nijeryalı 20 yaşındaki stoper deneyim kazanması adına 'de bir takıma kiralanacak ve sözleşmesine oynama şartı koyulacak.

  1. 24.04.2020
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