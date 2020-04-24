Galatasaray'da kiralık yıldızlara kapılar kapalı!

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da, farklı takımlara kiralanan 4 yıldızın bileti kesildi. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Ryan Babel, Mbaye Diagne, Maicon ve Ozornwafor ile yolları ayırmayı düşündüğü belirtildi.

İşte Galatasaray'ın dört yıldızla ilgili planları:

MAICON - SUUDI ARABİSTAN

Al Nasr'da düzenli forma giyen Brezilyalı stoper için bonservis pazarlığı yapılacak. Maicon'un Suudi Arabistan ekibine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MBAYE DIAGNE - ÇIN

Koronavirüs salgınından dolayı Çin'e transferi direkten dönen Senegalli forvet için tekrar şartlar zorlanacak. Fatih Terim'in istemediği, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Diagne'ye Çin'den 6-7 milyon Euro'luk teklif gelse bile hemen kabul edilecek.

RYAN BABEL - AMERİKA

Ajax'ın geri gönderdiği Hollandalı yıldıza Florya kapıları kapalı. Yaşı, maliyeti ve özel hayatıyla kredisini tüketen Babel, MLS kulüpleri ile temasa geçti. Yaz tatillerini ABD'de yapan Babel bu ülkeye temelli gitmeye hazırlanıyor.

VALENTİNE OZORNWAFOR - SÜPER LIG

İspanya 2.Ligi'nde Almeria'da istediği süreleri alamayan (4 maç 274 dakika) Nijeryalı 20 yaşındaki stoper deneyim kazanması adına Süper Lig'de bir takıma kiralanacak ve sözleşmesine oynama şartı koyulacak.