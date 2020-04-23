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23 Nisan 2020, Perşembe
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Muslera’yı sırtına çizdi

Muslera’yı sırtına çizdi

Sağlık çalışanı olan bir taraftarı, kaleci 'nın ismini sırtına yazdı. Giydiği tulumun üstüne Uruguaylı'nın forma numarasını da renkli kalemle çizdi. Fotoğrafı hesabında paylaşan Muslera ise imoji kullandı.

Sağlık çalışanı olan bir taraftarı, kaleci 'nın ismini sırtına yazdı. Giydiği tulumun üstüne Uruguaylı'nın forma numarasını da renkli kalemle çizdi. Fotoğrafı hesabında paylaşan Muslera ise imoji kullandı.
  1. 23.4.2020
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