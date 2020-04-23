Muslera’yı sırtına çizdi
Sağlık çalışanı olan bir Galatasaray taraftarı, kaleci Fernando Muslera'nın ismini sırtına yazdı. Giydiği tulumun üstüne Uruguaylı'nın forma numarasını da renkli kalemle çizdi. Fotoğrafı hesabında paylaşan Muslera ise imoji kullandı.
- 23.4.2020
- Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!
- Roma'nın Cengiz Ünder planı belli oldu! Premier Lig ve takas...
- Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
- Şampiyonlar Ligi için bomba iddia! Türkiye'den gidecek takım belli oldu
- Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muslera’yı sırtına çizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.