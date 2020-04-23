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23 Nisan 2020, Perşembe
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Herkesin bir hayali var

Herkesin bir hayali var

: Bolu’dayken ’a gidecektim olmadı. Şimdi tam zamanı. İçimde ukde kalmıştı. Herkesin bir hayali var. Avrupa’dan koronavirüs nedeniyle vazgeçtim...

'un yıldızı 'a gideceğini üstü kapalı da olsa itiraf etti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kılınç, A Spor yorumcularından Haldun Domaç'ın YouTube kanalına röportaj verirken önemli açıklamalar yaptı. 'da oynadığı dönemde kulübün Galatasaray'a göndermek için anlaştığını söyleyen Emre, "Ancak o dönemde başkan ekstra para istemiş sanırım. Gerçekleşmedi" diye konuştu. Emre Kılınç, o dönem Galatasaray'da ve Drogba gibi isimlerin oynadığını ve transfer olsa kadroya girememe sıkıntısı yaşayabileceğini de belirtti. Emre, "Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman. Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir ukdedir. Her insanın bir çocukluk hayali var" dedi. Emre, bu sezon içeride Galatasaray'a karşı çok zorlandıklarını da itiraf etti.
  1. 23.4.2020
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