Galatasaray'dan davet alan Uriel Sob corona virüsü engeline takıldı ve Antalya'da mahsur kaldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan davet almıştı! Genç futbolcu Antalya'da mahsur kaldı

'dan davet alan corona virüsü engeline takıldı ve 'da mahsur kaldı!

Galatasaray'dan davet alan Uriel Sob corona virüsü engeline takıldı ve Antalya'da mahsur kaldı!

Kamerunlu futbolcu , altyapısında denenmek için davet aldı. 19 yaşındaki genç futbolcu yeni tip corona virüsü engeline takıldı ve büyük bir şok yaşadı. 'ta 'ya gelen Uriel Sob, kısıtlamalar nedeniyle ne 'a ne de ülkesine gidebildi. Genç futbolcu 1 aydır herkesten izole şekilde Antalya Üniversitesi 'inde antrenmanlarını devam ettirirken, her şeyin normale dönüp hayalindeki takımın antrenmanlarına katılmayı hedefliyor.

, ağabeyi Willy Sob'un girişimiyle 'nden Doç. Dr. ve Nörolog Serkan Demir'in aracılığıyla Kulübü alt yapısında denenmek üzere 'a davet edildi. 'ta 'ya gelen Sob, korona virüs engeline takıldı. Uçuşların kapatılması ve 'de spor faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Sob, Antalya'da mahsur kaldı. Hayalindeki Galatasaray'ın alt yapı antrenmanlarına katılamayan Sob yılmadı. Nusret Demir'in aracılığıyla Akdeniz Üniversitesi 'ne yerleşen ve ülkesinde Ziraat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan Sob, yaş kısıtlamasına da takılınca üniversitede mahsur kaldı.

"ORTAMINI AVANTAJA ÇEVİRDİ"
İçinde bulunduğu ortamı avantaja çeviren Sob, sosyal tesisler yakınındaki göl kenarında antrenmanlarını sürdürüyor. Normal antrenmanlardaki gibi her gün alana gelen Uriel Sob, önce göl kenarında koşu yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan Sob, yerleştirdiği huniler arasında top sürme çalışması yaptı. Genç futbolcu 1 aydır herkesten izole şekilde antrenmanlarını devam ettirirken, her şeyin normale dönüp hayalindeki takımın antrenmanlarına katılmayı hedefliyor.

"GALATASARAY'DAN DAVET ALDI"
Kamerun'un başkenti Yaounde'den Türkiye'ye geldiğini anlatan Urıel Sob, ülkesinde yerel bir kulüp olan Future Stars Academy'de oynadığını belirtti. 13 Mart'tan bu yana Antalya'da olduğunu ifade eden Sob, "Galatasaray'ın altyapısının antrenmanına katılmak ve denenmek için davet aldım. Ancak geldikten hemen sonra korona virüs nedeniyle hem seyahatler durdu hem de sınırlar kapandı. Ben de burada kaldım. Yaşımda küçük dışarı bile çıkamıyorum" dedi.

"TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPIYOR"
Sob, tek başına kaldığı sosyal tesislerde göl kenarında antrenmanlarına devam ettiğini söyledi. Türk insanının kendisine çok iyi davrandığını dile getiren genç futbolcu, "Türkiye'den Galatasaray, ve 'u biliyorum. Hedefim bir zamanlar Antalyaspor'da oynayan Samuel Eto'o gibi olmak" açıklamasında bulundu.


"TÜRK LİGİNDE OYNARIM"
Antalya Stadyumu yakın olmasına rağmen yaş engeline takılarak stadı görmeye bile gidemediğini ifade eden Sob, "O nedenle kampüsten bile çıkamıyorum. Türkiye ligi oldukça mücadeleci bir lig, çok büyük oyuncular burada oynadı, oynuyor Drogba ve Falcao gibi. Umarım her şey normale döner ve ülkeme dönmeden kendimi, yeteneklerimi gösterme ve Türk liginde oynama fırsatı yakalarım" ifadelerine yer verdi.





  1. 23.04.2020
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