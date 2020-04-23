Galatasaray’da son dakika! Corona virüsü sonrası ilk kez...
Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e süresiz şekilde ara verilmesiyle oyuncular çalışmalarına evlerinde bireysel olarak sürdürürken sahaya inen ilk ekip Beşiktaş olmuştu. Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Galatasaray'ın da idmanlara başlayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok büyük spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, futbol liglerinde de süresiz şekilde ertelenmeler yaşanmıştı… Süper Lig ekipleri çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam ederken, bazı kulüpler oyuncularına evde uygulanması maksadıyla özel programlar hazırlamıştı.
Her ne kadar evde çalışmalar devam etse de yapılan bu antrenmanlar oyuncuların kondisyon kaybı yaşamasının önüne geçemezken, sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olmuştu. Siyah-beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe gözetilerek gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.
Sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olurken, bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sarı-kırmızılılarda da antrenmanların pazartesi günü başlayacağı, oyuncuların 5'erli ve 7'şerli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlara start vereceği öğrenildi. Öte yandan ligde kalan 8 mücadelenin Antalya'da oynanmasına karar verilmesi durumunda sarı-kırmızılıların Antalya'da idman sahası uygun bir otelde takım olarak konaklayacağı da gelen bilgiler arasında.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 15:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray’da son dakika! Corona virüsü sonrası ilk kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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