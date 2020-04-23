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23 Nisan 2020, Perşembe
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’da son dakika! Corona virüsü sonrası ilk kez...

Galatasaray’da son dakika! Corona virüsü sonrası ilk kez...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 'e süresiz şekilde ara verilmesiyle oyuncular çalışmalarına evlerinde bireysel olarak sürdürürken sahaya inen ilk ekip olmuştu. Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre 'ın da idmanlara başlayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok büyük spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, futbol liglerinde de süresiz şekilde ertelenmeler yaşanmıştı… ekipleri çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam ederken, bazı kulüpler oyuncularına evde uygulanması maksadıyla özel programlar hazırlamıştı.

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Her ne kadar evde çalışmalar devam etse de yapılan bu antrenmanlar oyuncuların kondisyon kaybı yaşamasının önüne geçemezken, sahaya inen ilk kulüp olmuştu. Siyah-beyazlılar teknik direktör 'ın isteği üzerine 'nde sosyal mesafe gözetilerek gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

Sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olurken, bir hamle de 'dan geldi. Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sarı-kırmızılılarda da antrenmanların pazartesi günü başlayacağı, oyuncuların 5'erli ve 7'şerli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlara start vereceği öğrenildi. Öte yandan ligde kalan 8 mücadelenin 'da oynanmasına karar verilmesi durumunda sarı-kırmızılıların Antalya'da idman sahası uygun bir otelde takım olarak konaklayacağı da gelen bilgiler arasında.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 15:50
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