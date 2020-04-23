Galatasaray’da son dakika! Corona virüsü sonrası ilk kez...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok büyük spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, futbol liglerinde de süresiz şekilde ertelenmeler yaşanmıştı… Süper Lig ekipleri çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam ederken, bazı kulüpler oyuncularına evde uygulanması maksadıyla özel programlar hazırlamıştı.

Her ne kadar evde çalışmalar devam etse de yapılan bu antrenmanlar oyuncuların kondisyon kaybı yaşamasının önüne geçemezken, sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olmuştu. Siyah-beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe gözetilerek gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

Sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olurken, bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sarı-kırmızılılarda da antrenmanların pazartesi günü başlayacağı, oyuncuların 5'erli ve 7'şerli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlara start vereceği öğrenildi. Öte yandan ligde kalan 8 mücadelenin Antalya'da oynanmasına karar verilmesi durumunda sarı-kırmızılıların Antalya'da idman sahası uygun bir otelde takım olarak konaklayacağı da gelen bilgiler arasında.