Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Maçlar İstanbul'da oynansın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz telekonferans bağlantısıyla GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ligin geleceği hakkında fikirlerini söyleyen Başkan Cengiz, "Kulüp olarak maç giderlerimiz çok yüksek. Beşiktaş maçı seyircili oynansaydı 700 bin TL, seyircisiz oynandığı için bile 400 bin TL giderimiz oldu. Bunu sıcak iklimde oynamak zor olacak. Bir de buna uçak ve otel masrafı eklenecek. Bunu TFF karşılayacak mı? TFF biriktirdiği kaynakları bu gibi giderlere harcayacaksa neden olmasın" ifadelerini kullandı.

ANTALYA ÇOK SICAK OLACAK

Başkan Mustafa Cengiz, yaz aylarında Antalya'nın futbol oynamaya müsait olmadığını kaydetti. Maçların seyircili oynanması durumunda herkesin kendi evinde oynaması gerektiğini belirten Cengiz, "Kalan 8 maçın 3'ü içeride. Yine de seyircili olacaksa herkes sahasında oynasın. Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor, ben yine objektifim. Bir şehir olacaksa neden İstanbul değil? Rize ise Rize'ye gideriz. Antalya ise Antalya'ya gideriz. Bu olursa, TFF bütün giderleri karşılasın. İstanbul, Türkiye için daha doğru" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO İNDİRMEK ŞART

Başkan Mustafa Cengiz, gelirlerin tıkandığı dönemde futbolculardan indirim talep ettiklerini açıkladı. Cengiz, "Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakârlık istedik. Resmi olarak istedik. Yönetim olarak alınmış kararımız var. Selçuk İnan buna olumlu yaklaştı. Futbolcularımız bunları inceliyor. FIFA'nın şartları kapsamında bunu uygulayacağız. Bütün sporcu kardeşlerimizle bu süreci atlatacağız" dedi.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Cengiz şöyle konuştu: "Acil alınması gereken önlemler var, bu olayın sürmesinde alınacak önlemler var. Biz kısa ve uzun dönem için hesaplamalar yaptık. Kısa dönemde giderlerimizi azaltmalıyız. Yıllık 60 milyon euro vergi hariç profesyonel futbolcu giderimiz var. Bunun 10 milyon euro inmesini istiyoruz. Bizim camialarda kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur."

ZARARIMIZ 105 MILYON

Yayın geliri pastasından en büyük payı Galatasaray'ın aldığını vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz, "Virüs beklenmedik anda geldi, darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 milyon TL. Sadece içerine seyircisiz olarak son oynanan Beşiktaş maçında 10 milyon Türk Lirası kaybımız oldu. Ama milletimiz sağ olsun, var olsun, önemli değil" ifadelerini kullandı.

DEVLETİN RACONUNA RACON KESİLMEZ!

Başkan Mustafa Cengiz, corona virüsü salgınının başlar başlamaz Sağlık Bakanlığı'na bağış yapmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanya sonrası yardımın buraya aktarıldığını kaydeden Cengiz, "Devlet zor duruma düşünce millete gayret düşmeli. Yapılan hayrın gizli olması gerekir. Örnek teşkil ediyorsa açık olabilir. Sağlık Bakanlığı hesabına kampanya yaptık, akşam devlet kampanya yaptı, biz de kampanyamızı durdurduk. Devletin raconuna racon kesilmez" şeklinde konuştu.

NAMUS BELASI DEVAM EDİYOR

Kulübün yıllar sonra mali anlamda artıya geçtiği dönemde 'mali ibrasızlığa' anlam veremediğini kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Tetikte bekleyenler, anında Abdurrahim Bey'e ve bize saldırdı. Üç gün sinirlerim bozuldu. Saldırılar karşısında üzülüyoruz. Ayrılıp gitmek, terk etmek kolay. 'Kaçtılar' dememeleri için Anadolu tabiriyle namus belası devam ediyor. En kolayı bizim geri çekilmemizdi" dedi. Başkan Cengiz, ibrasızlığın iptali için mahkemenin sürdüğünü belirtti.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Mustafa Cengiz, virüs sonrası kadro kalitesinin aşağı çekileceği iddialarını yalanlarken şu ifadeleri kullandı: "Mevcut kadromuz şampiyonluk için yeterli ve çok kaliteli. Ligler seyircili ve seyircisiz başladığı zaman şampiyonluğa yürüyeceğiz. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa uygun kadroları her zaman oluştururuz."

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluğu kendi lehlerine tescil edilmesini istemesine şu yanıtı verdi: "Biz öyle 100 tane isteriz, 14 yıl şampiyon olamadık. Beni konuşturmayın. Bunlara hiç girmeyelim."

BAŞKANDAN İNCİLER...



Sağlığımda bir sorun yok. Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey virüse yakalandı. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi, kötü mü bilmiyorum.



Oyun oynamayı çok istiyorum ama zaman bulamıyorum. Steam kütüphaneme baktım. Gençlere Portal II ve The Talos Principle'ı tavsiye ederim"



Hanım beni yine evde göremiyor. Sürekli görüşmeler, konferanslar. Bugün yayın öncesi beni tıraş etti. Normal berberden 3-4 kat daha pahalıya geldi."