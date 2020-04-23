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23 Nisan 2020, Perşembe
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Falcao’ya dev servet

Falcao’ya dev servet

’in takımı ’in, Kolombiyalı yıldıza 12 milyon euro önerdiği yazıldı.

Portekiz'in Correio de Manha gazetesine göre; ekibi 'in 'ya yıllık 12 milyon euro maaş teklif edeceğini duyurdu. Haberde, "Eski Portolu yıldızın kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fakat futbolcuyla görüşmeler sürüyor" ifadeleri kullanıldı. Başkan , dün Radamel Falcao için resmi bir teklifin gelmediğini söylemişti.
  1. 23.4.2020
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