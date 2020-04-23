Son dakika: Duyurdular! 'Galatasaray o transfer için görüşmelere başladı'  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Duyurdular! Galatasaray o yıldız için transfer görüşmesine başladı

Duyurdular! ' o için görüşmelere başladı'

Duyurdular! 'Galatasaray o transfer için görüşmelere başladı'

'da son dakika gelişmesi... Sezon başında İngiliz ekibi 'dan kiralanan için sarı kırmızılılar transfer görüşmesine başladı... Fulham, Seri'nin bonservisini vermek için diretirken, Galatasaray, mali olarak istediği miktara düşürüldüğü taktirde yıldız futbolcunun tapusunu almak istiyor. Peki Fulham, Galatasaray'dan Seri için ne kadar miktar talep etti? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da hareketliliği sürüyor... Sezon başında İngiliz ekibi 'dan kiralanan için sarı kırmızılı kurmaylar, görüşmelere başladı.

Fratmat.info adlı internet sitesinin özel olarak verdiği haberde detaylar şu şekilde aktarıldı;

"Fulham, Galatasaray'dan, Jean Michael Seri için 10 milyon euro istiyor.

İngiltere Championship takımı Fulham, Galatasaray ile, Fildişili orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transferi ile ilgili görüşmede bulunuyorlar. Bu operasyonun tamamlanması için İngiliz kulübü, Türklerden 10 milyon euro istiyor.

2018'de Nice'den ayrılarak Fulham'a imza atan Seri için 30 milyon euro ödenmişti. Ancak görünen o ki 4 yıllık sözleşme imzalayan Seri, 2022'de Fulham'da olmayacak. Fildişili oyuncu bu sezon Galatasaray'da kiralık oynuyor ve evrim geçiriyor. Türkiye Ligi, 26. haftada sağlık krizi (corona virüsü) nedeniyle yarıda kesilmeden önce, Fildişili milli oyuncu 19 maç oynadı ve 1 gol attı.

Orta saha oyuncusunun bu performansı Galatasaray'ın yöneticilerini etkiledi ve satın alma isteklerini arttırdı. Ancak, piyasa rekabeti durumunda finansal kapasitelerinin ötesine geçmeyi düşünmüyorlar. Şu an için İstanbul kulübünün yetkilileri, İngilizlerin talep ettiği miktara dair bir karar vermediler.

Fulham'a transfer edilmeden önce Fildişili orta saha oyuncusu Barcelona da dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüpleri tarafından isteniyordu. Ne yazık ki, Türkiye'ye transfer olmadan önce sadece 1 sezon geçirdiği Premier Lig'de kalıcı olamadı."

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 11:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Duyurdular! 'Galatasaray o transfer için görüşmelere başladı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA