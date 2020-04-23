Duyurdular! 'Galatasaray o transfer için görüşmelere başladı'
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri için sarı kırmızılılar transfer görüşmesine başladı... Fulham, Seri'nin bonservisini vermek için diretirken, Galatasaray, mali olarak istediği miktara düşürüldüğü taktirde yıldız futbolcunun tapusunu almak istiyor. Peki Fulham, Galatasaray'dan Seri için ne kadar miktar talep etti? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri için sarı kırmızılı kurmaylar, görüşmelere başladı.
Fratmat.info adlı internet sitesinin özel olarak verdiği haberde detaylar şu şekilde aktarıldı;
"Fulham, Galatasaray'dan, Jean Michael Seri için 10 milyon euro istiyor.
İngiltere Championship takımı Fulham, Galatasaray ile, Fildişili orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transferi ile ilgili görüşmede bulunuyorlar. Bu operasyonun tamamlanması için İngiliz kulübü, Türklerden 10 milyon euro istiyor.
2018'de Nice'den ayrılarak Fulham'a imza atan Seri için 30 milyon euro ödenmişti. Ancak görünen o ki 4 yıllık sözleşme imzalayan Seri, 2022'de Fulham'da olmayacak. Fildişili oyuncu bu sezon Galatasaray'da kiralık oynuyor ve evrim geçiriyor. Türkiye Ligi, 26. haftada sağlık krizi (corona virüsü) nedeniyle yarıda kesilmeden önce, Fildişili milli oyuncu 19 maç oynadı ve 1 gol attı.
Orta saha oyuncusunun bu performansı Galatasaray'ın yöneticilerini etkiledi ve satın alma isteklerini arttırdı. Ancak, piyasa rekabeti durumunda finansal kapasitelerinin ötesine geçmeyi düşünmüyorlar. Şu an için İstanbul kulübünün yetkilileri, İngilizlerin talep ettiği miktara dair bir karar vermediler.
Fulham'a transfer edilmeden önce Fildişili orta saha oyuncusu Barcelona da dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüpleri tarafından isteniyordu. Ne yazık ki, Türkiye'ye transfer olmadan önce sadece 1 sezon geçirdiği Premier Lig'de kalıcı olamadı."
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 11:22
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Duyurdular! 'Galatasaray o transfer için görüşmelere başladı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.