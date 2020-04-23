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23 Nisan 2020, Perşembe
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Bana Messi demeyin

Bana Messi demeyin

Büyük umutlarla geldiği 'da tutunamayan , Olimpiakos'a gitmişti. 'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, "Çok hata yaptım. Daha akıllı olmalıydım. Ancak en önce kontrol etmem gereken şey öfkem. Bunun üzerinde çok çalışıyorum. İnsanların bana Messi demelerini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Büyük umutlarla geldiği 'da tutunamayan , Olimpiakos'a gitmişti. 'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, "Çok hata yaptım. Daha akıllı olmalıydım. Ancak en önce kontrol etmem gereken şey öfkem. Bunun üzerinde çok çalışıyorum. İnsanların bana Messi demelerini istemiyorum" şeklinde konuştu.
  1. 23.4.2020
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