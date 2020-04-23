Bana Messi demeyin
Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Olimpiakos'a gitmişti. Viaplay Sport Live'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, "Çok hata yaptım. Daha akıllı olmalıydım. Ancak en önce kontrol etmem gereken şey öfkem. Bunun üzerinde çok çalışıyorum. İnsanların bana Messi demelerini istemiyorum" şeklinde konuştu.
- 23.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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