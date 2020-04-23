Amatörler kapanmayacak
Mustafa Cengiz: 2 sene önce göreve geldiğimizde transfer yasakları ile 80 milyon TL borç vardı. Biz borçları ödedik. Sponsorların tamamı dik durdu. Şubeler açık kalacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, amatör branşlar hakkında yüreklere su serpti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyleyen Başkan Cengiz, "Abdurrahim Bey'in söylemleri, bizi bu programı yapmaya itti. İki sene önce geldiğimizde basketbol transfer yasağı vardı. Basket ve voleybolda 80 Milyon TL borç vardı. Antrenörler haciz koymuştu. Futbolda da transfer yasağı vardı. Amatörleri ikinci plana atmadık. Amatör branşlar kapanmayacak" dedi. Mustafa Cengiz sponsorların desteğini çekmediğini ifade ederken, "Türk Telekom çok büyük destek oldu, 30 Milyon TL stat ismi için uzatmayı kullandı. 6.5 milyon TL daha verdi. Toplamda 38.5 Milyon TL desteği oldu. Galatasaray tanınırlık ve sosyal etkide dünyada ilk 4'te. Bu bayrağı daha yükseklere çıkaracağız. Toplamda 70'i geçen sponsorumuz var. Sıkıntı yaşayanlar olabilir ama 70'i de dik durdu. Opsiyonu ödeyemeyecek olanlar oldu. Bizim B planlarımız da var. 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 220 milyona çıktı" diye konuştu.
ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz" diye konuşmuştu.
- 23.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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