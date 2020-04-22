Monaco 13 istedi
Aslan’ın takımda tutmak istediği Henry Onyekuru için Fransız ekibi, Everton’a ödediği parayı talep etti.
Henry Onyekuru Temmuz 2018'de Everton'dan 800 bin euro'ya kiralanmış ve geçen sezon gelen iki kupada çok büyük katkı sağlamıştı. Nijeryalı yıldız sezon sonunda Monaco'ya 13 milyon euro'ya satılmıştı. Fransız ekibinde bekleneni veremeyen Onyekuru, bu sezonun ikinci yarısı için 750 bin euro'ya bu kez Monaco'dan kiralandı. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen ve başarılı da maçlar çıkaran 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Monaco'nun kapısı bir kez daha çalındı. Bonservisini isteyen sarıkırmızılı idarecilere 13 milyon euro fiyat çekildi. Monaco'nun Everton'dan oyuncuyu alırken bu parayı ödediği bu nedenle indirime yanaşmadığı kaydedildi. Ancak Onyekuru'nun Galatasaray'da kalmayı çok istemesinin bu transferde rol oynayacağı belirtildi.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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