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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Melo’dan Ibra’ya çağrı

Melo’dan Ibra’ya çağrı

, 'i kulübü Palmeiras'ta oynamaya davet etti.

, 'i kulübü Palmeiras'ta oynamaya davet etti. 38 yaşındaki Zlatan'ın 'yı coşturacağını söyleyen Melo, "Zlatan takımıma gelsin. İkimiz şov yaparız" dedi.

  1. 22.4.2020
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