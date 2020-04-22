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22 Nisan 2020, Çarşamba
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çok özlüyor

Mario Lemina çok özlüyor

'ın Gabonlu yıldızı , sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyor.

'ın Gabonlu yıldızı , sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyor. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesaplarından formasını, Aslantepe'yi ve çıktığı maçlardan kesitleri paylaşarak adeta hasret gideriyor. marşlarının yer aldığı klipleri yayınlayan yıldız orta saha, taraftarlarla olan özlemini mesajlaşarak gidermeye çalışıyor.

  1. 22.4.2020
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