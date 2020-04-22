Mario Lemina çok özlüyor
Aslan'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayı yeşil sahalarda yeniden giymek için can atıyor.
Aslan'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayı yeşil sahalarda yeniden giymek için can atıyor. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesaplarından formasını, Aslantepe'yi ve çıktığı maçlardan kesitleri paylaşarak adeta hasret gideriyor. Galatasaray marşlarının yer aldığı klipleri yayınlayan yıldız orta saha, taraftarlarla olan özlemini mesajlaşarak gidermeye çalışıyor.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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