Mario Lemina çok özlüyor

Aslan'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayı yeşil sahalarda yeniden giymek için can atıyor. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesaplarından formasını, Aslantepe'yi ve çıktığı maçlardan kesitleri paylaşarak adeta hasret gideriyor. Galatasaray marşlarının yer aldığı klipleri yayınlayan yıldız orta saha, taraftarlarla olan özlemini mesajlaşarak gidermeye çalışıyor.