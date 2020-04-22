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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Mariano: Planım

Mariano: Planım Brezilya

Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım 'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.

Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım 'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.

  1. 22.4.2020
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