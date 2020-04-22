Mariano: Planım Brezilya
Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.
Sezon sonu yolların ayrılacağı Mariano, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum ve ailem de öyle. Şu andan keyif alıyorum. Dört yıl daha üst düzey oynayacak fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüm" dedi.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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