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22 Nisan 2020, Çarşamba
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sıkı çalışıyor

Linnes sıkı çalışıyor

'da tüm takıma evde çalışmaları için özel programlar verilmişti.

'da tüm takıma evde çalışmaları için özel programlar verilmişti. Çalışkanlığıyla bilinen Martin 'in aldığı programın üzerine çıktığı ve daha fazla çalıştığı öğrenildi. Linnes'in yasak olmadığı günlerde Florya'ya gelip sahada idman yapmak istediğini teknik heyete ilettiği de öğrenildi. Teknik heyetin yakında yeni programı açıklayacağı kaydedildi.

  1. 22.4.2020
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