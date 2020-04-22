Linnes sıkı çalışıyor
Aslan'da tüm takıma evde çalışmaları için özel programlar verilmişti.
Aslan'da tüm takıma evde çalışmaları için özel programlar verilmişti. Çalışkanlığıyla bilinen Martin Linnes'in aldığı programın üzerine çıktığı ve daha fazla çalıştığı öğrenildi. Linnes'in yasak olmadığı günlerde Florya'ya gelip sahada idman yapmak istediğini teknik heyete ilettiği de öğrenildi. Teknik heyetin yakında yeni programı açıklayacağı kaydedildi.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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