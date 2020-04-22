Linnes sıkı çalışıyor

Aslan'da tüm takıma evde çalışmaları için özel programlar verilmişti. Çalışkanlığıyla bilinen Martin Linnes'in aldığı programın üzerine çıktığı ve daha fazla çalıştığı öğrenildi. Linnes'in yasak olmadığı günlerde Florya'ya gelip sahada idman yapmak istediğini teknik heyete ilettiği de öğrenildi. Teknik heyetin yakında yeni programı açıklayacağı kaydedildi.