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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Falcao: Kaldırılacak kupalar var

Falcao: Kaldırılacak kupalar var

Arap kulüplerinin istediği Falcao, ’dan ayrılmak istemediğini ve maaşını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

'ın Kolombiyalı yıldızı , kulüplerin kendisini istemesinin hoş olduğunu ancak 'da çok mutlu bir şekilde yaşadığını kaydetti. 34 yaşındaki golcü, taraftara borcunu ödemek istediğini ifade ederek ayrılmak gibi bir durumunun olmadığını belirtti. Falcao, tüm takımla beraber maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu kaydederken, "Bu zor durumda herkes kulübünü düşünmeli. Biz de taşın altına elimizi koymalıyız. Burada mutluyum. Kaldırmamız gereken kupalar var" dediği öğrenildi.

  1. 22.4.2020
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