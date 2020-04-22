Falcao: Kaldırılacak kupalar var
Arap kulüplerinin istediği Falcao, Galatasaray’dan ayrılmak istemediğini ve maaşını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, kulüplerin kendisini istemesinin hoş olduğunu ancak İstanbul'da çok mutlu bir şekilde yaşadığını kaydetti. 34 yaşındaki golcü, taraftara borcunu ödemek istediğini ifade ederek ayrılmak gibi bir durumunun olmadığını belirtti. Falcao, tüm takımla beraber maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu kaydederken, "Bu zor durumda herkes kulübünü düşünmeli. Biz de taşın altına elimizi koymalıyız. Burada mutluyum. Kaldırmamız gereken kupalar var" dediği öğrenildi.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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