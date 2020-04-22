Cimbom’a gelirim
Aslan’ın eski yıldızı Drogba, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve görev yapabileceğini söyledi.
Dünya futbol tarihine adını yazdırmış isimlerden olan Didier Drogba, Galatasaray'ı unutamıyor. Geçtiğimiz günlerde eski Galatasaray şortuyla evde bireysel antrenmanlar yapan Fildişi Sahilli yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve çalışabileceğini söyledi. İstanbul'u ve Türk halkını çok sevdiğini kaydeden Drogba, "Her kulüpte saygı ve sevgi gördüm ama Türkiye başkaydı" diye konuştu.
- 22.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cimbom’a gelirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.