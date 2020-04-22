Cimbom’a gelirim

Dünya futbol tarihine adını yazdırmış isimlerden olan Didier Drogba, Galatasaray'ı unutamıyor. Geçtiğimiz günlerde eski Galatasaray şortuyla evde bireysel antrenmanlar yapan Fildişi Sahilli yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve çalışabileceğini söyledi. İstanbul'u ve Türk halkını çok sevdiğini kaydeden Drogba, "Her kulüpte saygı ve sevgi gördüm ama Türkiye başkaydı" diye konuştu.