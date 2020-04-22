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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Cimbom’a gelirim

Cimbom’a gelirim

Aslan’ın eski yıldızı Drogba, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve görev yapabileceğini söyledi.

Dünya futbol tarihine adını yazdırmış isimlerden olan , 'ı unutamıyor. Geçtiğimiz günlerde eski Galatasaray şortuyla evde bireysel antrenmanlar yapan Fildişi Sahilli yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve çalışabileceğini söyledi. 'u ve Türk halkını çok sevdiğini kaydeden Drogba, "Her kulüpte saygı ve sevgi gördüm ama başkaydı" diye konuştu.

  1. 22.4.2020
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