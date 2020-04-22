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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Başkan Cengiz ’ye çıkıyor

Başkan Cengiz GS TV’ye çıkıyor

Başkan , bugün saat 14.30'da 'ye çıkıyor. "Başkan Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalar yapacak.

Başkan , bugün saat 14.30'da 'ye çıkıyor. "Başkan Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalar yapacak. Başkan Cengiz; GS TV, galatasaray. com ve YouTube kanalından canlı takip edilebilecek. Başkan Cengiz'in maaş indiriminden sezonun kalan planlamasına kadar birçok konuda konuşması bekleniyor.

  1. 22.4.2020
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