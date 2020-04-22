Başkan Cengiz GS TV’ye çıkıyor

Başkan Mustafa Cengiz, bugün saat 14.30'da GS TV'ye çıkıyor. "Başkan Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalar yapacak. Başkan Cengiz; GS TV, galatasaray. com ve YouTube kanalından canlı takip edilebilecek. Başkan Cengiz'in maaş indiriminden sezonun kalan planlamasına kadar birçok konuda konuşması bekleniyor.