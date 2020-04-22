Başkan Cengiz GS TV’ye çıkıyor
Başkan Mustafa Cengiz, bugün saat 14.30'da GS TV'ye çıkıyor. "Başkan Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalar yapacak.
Başkan Mustafa Cengiz, bugün saat 14.30'da GS TV'ye çıkıyor. "Başkan Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalar yapacak. Başkan Cengiz; GS TV, galatasaray. com ve YouTube kanalından canlı takip edilebilecek. Başkan Cengiz'in maaş indiriminden sezonun kalan planlamasına kadar birçok konuda konuşması bekleniyor.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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