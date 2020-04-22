Alo hocam geçmiş olsun

Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 25 yaşındaki orta saha, koronavirüs hastalığına yakalanan ve bunu atlatmayı başaran Galatasaray Teknik Direktörü Terim'i arayarak bir süre sohbet etti. Sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözle bakılan Mert Hakan ile Terim'in birbirlerine karşılıklı başarı dileklerinde bulunduğu öğrenildi. Mert Hakan bu sezon 25'i lig 5'i kupa olmak üzere 30 maçta 10 gol, 4 asistle başarılı bir performans çizmeyi başardı. Mert Hakan'ın Galatasaray ile 4 yıllık anlaştığı ifade ediliyor.