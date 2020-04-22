Alo hocam geçmiş olsun
Sivas’ın yıldızı Mert Hakan, koronavirüsü yenen Fatih Terim ile telekonferans görüşmesi yaptı. İki isim birbirine başarı da diledi.
Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 25 yaşındaki orta saha, koronavirüs hastalığına yakalanan ve bunu atlatmayı başaran Galatasaray Teknik Direktörü Terim'i arayarak bir süre sohbet etti. Sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözle bakılan Mert Hakan ile Terim'in birbirlerine karşılıklı başarı dileklerinde bulunduğu öğrenildi. Mert Hakan bu sezon 25'i lig 5'i kupa olmak üzere 30 maçta 10 gol, 4 asistle başarılı bir performans çizmeyi başardı. Mert Hakan'ın Galatasaray ile 4 yıllık anlaştığı ifade ediliyor.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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