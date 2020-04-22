Albayrak dolandırıldı
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 40 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 40 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Albayrak, geçen hafta kendisini arayan birisinin İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıttığını ve para istediğini söyledi. Dolandırıcının, "Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum" dediği öğrenildi. Albayrak'ın da 40 bin lira verdiğini, durumu anladıktan sonra emniyet ile irtibata geçip şikayetçi olduğunu söyledi.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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