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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Albayrak dolandırıldı

Albayrak dolandırıldı

 2. Başkanı , 40 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

2. Başkanı , 40 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Albayrak, geçen hafta kendisini arayan birisinin 'da bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıttığını ve para istediğini söyledi. Dolandırıcının, "Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum" dediği öğrenildi. Albayrak'ın da 40 bin lira verdiğini, durumu anladıktan sonra emniyet ile irtibata geçip şikayetçi olduğunu söyledi.

  1. 22.4.2020
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