Albayrak dolandırıldı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 40 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Albayrak, geçen hafta kendisini arayan birisinin İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıttığını ve para istediğini söyledi. Dolandırıcının, "Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum" dediği öğrenildi. Albayrak'ın da 40 bin lira verdiğini, durumu anladıktan sonra emniyet ile irtibata geçip şikayetçi olduğunu söyledi.