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21 Nisan 2020, Salı
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Yüzde 30 indirim

Yüzde 30 indirim

kapalı olan fakat internetten satış yapan , taraftarlar için kampanya başlattı.

kapalı olan fakat internetten satış yapan , taraftarlar için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon formalarında %30 indirime gittiğini duyurdu. Normal fiyatı 249.90 TL olan formalar böylece 174.93 TL'ye düştü. Taraftarın ilgisni arttırmak için farklı kampanyalar üzerinde de duruluyor.
  1. 21.4.2020
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