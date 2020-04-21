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21 Nisan 2020, Salı
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Telles’e iki talip

Telles’e iki talip

Aslan'ın gözü kulağı 'te... 2016'da Porto'ya 6.5 milyon euro ve sonraki satışının kârından yüzde 10 payla satılan Brezilyalı yıldıza ile 'nin talip olduğu öğrenildi.

Aslan'ın gözü kulağı 'te... 2016'da Porto'ya 6.5 milyon euro ve sonraki satışının kârından yüzde 10 payla satılan Brezilyalı yıldıza ile 'nin talip olduğu öğrenildi. A Bola'ya göre Atletico'da Lodi'nin alternatifsiz olması nedeniyle Telles listeye girdi. Sezon sonunda Kurzawa'yı gönderecek PSG de Sambacı'yı takibe aldı.

  1. 21.4.2020
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