Telles’e iki talip

Aslan'ın gözü kulağı Alex Telles'te... 2016'da Porto'ya 6.5 milyon euro ve sonraki satışının kârından yüzde 10 payla satılan Brezilyalı yıldıza Atletico Madrid ile PSG'nin talip olduğu öğrenildi. A Bola'ya göre Atletico'da Lodi'nin alternatifsiz olması nedeniyle Telles listeye girdi. Sezon sonunda Kurzawa'yı gönderecek PSG de Sambacı'yı takibe aldı.