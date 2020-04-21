Simovic: Kamplardan çıkamazdık
Efsane kaleci Simovic, sokağa çıkma yasakları için, “Oynarken zaten karantinadaydık! Kamplardan çıkamazdık” diye konuştu.
1984'te Galatasaray'a gelen ve 6 sezonda kulübün efsaneleri arasına giren kaleci Zoran Simovic, yaşadığı Sırbistan'da röportaj verdi. Sokağa çıkma yasaklarını değerlendiren efsane kaleci, "Evde kalmak benim için sorun değil. Futbol oynadığım dönemde yaz ve kış kamplarını, maç öncesi kamplarını hesaba kattığında biz zaten yılın yarısı dış dünyadan kendimizi soyutluyorduk" diye konuştu. Karadağ'da doğduğunu, Sırbistan'da yaşadığını söyleyen Simovic, "Üçüncü memleketim Türkiye. Her daim kalbimde olacak" derken, Türk halkı, sizi çok seviyorum. Lütfen evde kalın" çağrısında da bulundu.
TERİM'E ÇOK SEVİNDİM
Simovic, Fatih Terim'in koronavirüsü atlattığı için çok mutlu olduğunu da ifade ederken, "Hastalandığını duyduğumda geçmiş olsun dileklerimi kendisine iletmiştim. İyileşmesine çok mutlu oldum. Her gece tüm dünya için dua ediyorum" yorumunu yaptı.
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Simovic: Kamplardan çıkamazdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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