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21 Nisan 2020, Salı
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: Kamplardan çıkamazdık

Simovic: Kamplardan çıkamazdık

Efsane kaleci , sokağa çıkma yasakları için, “Oynarken zaten karantinadaydık! Kamplardan çıkamazdık” diye konuştu.

1984'te Galatasaray'a gelen ve 6 sezonda kulübün efsaneleri arasına giren kaleci Zoran , yaşadığı 'da röportaj verdi. Sokağa çıkma yasaklarını değerlendiren efsane kaleci, "Evde kalmak benim için sorun değil. oynadığım dönemde yaz ve kış kamplarını, maç öncesi kamplarını hesaba kattığında biz zaten yılın yarısı dış dünyadan kendimizi soyutluyorduk" diye konuştu. Karadağ'da doğduğunu, Sırbistan'da yaşadığını söyleyen Simovic, "Üçüncü memleketim . Her daim kalbimde olacak" derken, Türk halkı, sizi çok seviyorum. Lütfen evde kalın" çağrısında da bulundu.

TERİM'E ÇOK SEVİNDİM

Simovic, 'in koronavirüsü atlattığı için çok mutlu olduğunu da ifade ederken, "Hastalandığını duyduğumda geçmiş olsun dileklerimi kendisine iletmiştim. İyileşmesine çok mutlu oldum. Her gece tüm dünya için dua ediyorum" yorumunu yaptı.

  1. 21.4.2020
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