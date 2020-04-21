Ryan Babel transferi çıldırttı: "Bu saçmalık! Nasıl olur?"

Galatasaray'da sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle Ajax'a kiralanan Ryan Babel, ülkesinde de istenilenileni verememişti.

Hayal kırıklığı bu girişim sonrasında Galatasaray, Hollandalı futbolcuyu gönderme kararı almış ve teklifleri değerlendirebileceğini oyuncunun menajerine iletmişti.

LILLE DE TALİP OLDU

Belçika basınından konu ile ilgili yazılan haberde, Babel'e, Anderlecht haricinde Fransa'nın Lille kulübünün talip olduğu bildirildi.

"BU SAÇMALIK!"

Öte yandan Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Anderlecht'in Babel girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saçmalık! Babel hiç bir yerde iyi iş çıkartmadı. Sadece Fulham'da iyi oynadı. Son yıllarda yanlış olan her şeyi yapan Anderlecht, şimdi onu getirmekten bahsediyor. Bu nasıl olabilir? Bu sezon Ajax'ı izlemediler mi?" dedi.