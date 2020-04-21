Ryan Babel transferi çıldırttı: "Bu saçmalık! Nasıl olur?"
Anderlecht'in Ryan Babel girişimi Belçika'yı birbirine kattı... Sezon içerisinde Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu, burada başarılı bir form grafiği sergileyememişti ve bonservisi talep edilmemişti. Sezon sonunda Galatasaray'ın elden çıkartmak için transferine onay verdiği Babel'e Belçika temsilcisi Anderlcht talip olunca, olanlar oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle Ajax'a kiralanan Ryan Babel, ülkesinde de istenilenileni verememişti.
Hayal kırıklığı bu girişim sonrasında Galatasaray, Hollandalı futbolcuyu gönderme kararı almış ve teklifleri değerlendirebileceğini oyuncunun menajerine iletmişti.
LILLE DE TALİP OLDU
Belçika basınından konu ile ilgili yazılan haberde, Babel'e, Anderlecht haricinde Fransa'nın Lille kulübünün talip olduğu bildirildi.
"BU SAÇMALIK!"
Öte yandan Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Anderlecht'in Babel girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saçmalık! Babel hiç bir yerde iyi iş çıkartmadı. Sadece Fulham'da iyi oynadı. Son yıllarda yanlış olan her şeyi yapan Anderlecht, şimdi onu getirmekten bahsediyor. Bu nasıl olabilir? Bu sezon Ajax'ı izlemediler mi?" dedi.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 15:53
- Kaan Öztürk neden öldü? Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'dan açıklama...
- Ryan Babel transferi çıldırttı: "Bu saçmalık! Nasıl olur?"
- Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek?
- UEFA'dan Şampiyonlar Ligi planı! İşte o tarih
- Marketler kaça kadar açık olacak? Hangi işletmeler açık olacak? İstisna durumlar neler? Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı!
- Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık
- Galatasaray'da büyük kriz! 'Anlaşmalar iptal...'
- Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...
- Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...
- Tottenham'da Vedat Muriqi çılgınlığı! ''Harika imza''
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ryan Babel transferi çıldırttı: "Bu saçmalık! Nasıl olur?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.