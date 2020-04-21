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21 Nisan 2020, Salı
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transferi çıldırttı: "Bu saçmalık! Nasıl olur?"

Ryan Babel transferi çıldırttı: "Bu saçmalık! Nasıl olur?"

'in girişimi Belçika'yı birbirine kattı... Sezon içerisinde Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu, burada başarılı bir form grafiği sergileyememişti ve bonservisi talep edilmemişti. Sezon sonunda Galatasaray'ın elden çıkartmak için transferine onay verdiği Babel'e Belçika temsilcisi Anderlcht talip olunca, olanlar oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'da sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle Ajax'a kiralanan , ülkesinde de istenilenileni verememişti.

Hayal kırıklığı bu girişim sonrasında Galatasaray, Hollandalı futbolcuyu gönderme kararı almış ve teklifleri değerlendirebileceğini oyuncunun menajerine iletmişti.

LILLE DE TALİP OLDU
Belçika basınından konu ile ilgili yazılan haberde, Babel'e, haricinde Fransa'nın Lille kulübünün talip olduğu bildirildi.

"BU SAÇMALIK!"

Öte yandan Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Anderlecht'in Babel girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saçmalık! Babel hiç bir yerde iyi iş çıkartmadı. Sadece Fulham'da iyi oynadı. Son yıllarda yanlış olan her şeyi yapan Anderlecht, şimdi onu getirmekten bahsediyor. Bu nasıl olabilir? Bu sezon Ajax'ı izlemediler mi?" dedi.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 15:53
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